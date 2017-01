Torneio dos Reis em números: 56 jogos, 32 clubes, 35 equipas e mais de 2000 espetadores

O Footkart realizou este fim de semana o sétimo Encontro dos Reis do Footkart. A segunda maior atividade do Footkart em termos de formação desportiva ao nível do futebol mas um dos maiores torneios a nível de distrital em termos de abrangência de escalões de formação, seis respetivamente. Estiverem presentes 35 equipas em que representação de 32 clubes diferentes de todo o País envolvendo, cerca de 550 intervenientes diretos, na realização de 56 jogos que se realizam no campo de futebol 7 (junto ao pavilhão Aalfredo Bento Calada) e no campo de futebol 11 (junto às piscinas) e um número aproximado de 2000 pessoas a assistir.

“O VII Encontro dos Reis decorreu da forma como foi planeado / programado e consequentemente foi um sucesso desportivo e financeiro para os pais do Footkart que assim amealharam uma ajuda económica para o torneio de final de época desportiva “A Copa do Guadiana” em Vila Real de Santo António”, sublinha Vasco Carvalho.

Em termos desportivos o Footkart venceu os escalões de Sub-7, Sub-8 e sub-10. Alcançou um segundo lugar em Sub-11, um terceiro lugar e quinto lugar em Sub-12, um quarto lugar em Sub-9 e um quinto lugar em Sub-7.

“O clube mostrou, em mais um momento, como se trabalha no Universo Footkart e demonstrou uma vitalidade tremenda às imensas pessoas que estiveram presentes. Temos muitas dezenas de pais que nos ajudam e acompanham neste projeto e que estão em sintonia com a direção do clube. Uma palavra final para todas as pessoas, autarquia, bombeiros voluntários de Almeirim e empresas que nos ajudaram na concretização de mais uma edição do Encontro dos Reis. Para terminar um agradecimento especial a todos as pessoas que nos ajudaram …”, conclui o dirigente.