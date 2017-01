Atletismo: 20 kms soma oito titulos regionais

No fim de semana de 14 e 15 de Janeiro numa parceria com a Associação de Atletismo de Leiria realizaram-se em Pombal no pavilhão da Expocentro os Campeonatos Regionais de Juvenis e os Campeonatos Regionais de Provas Combinadas.

Nos Campeonatos de Juvenis cento e trinta e nove atletas em representação de onze clubes filiados competiram nestes campeonatos tendo a AEA Cartaxo vencido em Femininos e o CN Rio Maior em masculinos.

Do concelho de Almeirim os campeões regionais foram:

Vara Masc.

Filipe Paixão A20Km Almeirim 2.80

60 M Fem.

Matilde Sousa A20Km Almeirim 8.34

300 M Fem.

Beatriz Gameiro A20Km Almeirim 42.81

200 M Fem.

Beatriz Gameiro A20Km Almeirim 26.79

Peso Masc.

Rui Sá A20Km Almeirim 12.97

Comprimento Fem.

Maria João Santos A20KM Almeirim 4.47

No regional de Provas Combinadas os Campeões Regionais foram:

Heptatlo Jun Masc.

Rafael Ferreira A20Km Almeirim 4226 pontos

Heptatlo Masc.

Anderson Santos A20Km Almeirim 3496 pontos