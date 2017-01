CMA contrata arquiteto de renome para requalificar zona dos restaurantes

A Câmara Municipal de Almeirim contratou o Arquiteto Bruno Soares, um urbanista de renome responsável entre outros projetos pelas obras recentes no Cais do Sodré, Largo do Corpo Santo e Terreiro do Paço em Lisboa para fazer o projeto de estudo prévio para a zona do parque das tílias.

“Temos consciência que esta intervenção não é para fazer “amanhã” mas sabemos todos que é fundamental preparar e planear o futuro. Se isso for feito por pessoas especializadas e com créditos firmados todos ganhamos sobretudo quando se trata de turismo”, diz Pedro Ribeiro.

O autarca teve na passada semana uma primeira reunião de trabalho com vista a dar início ao projeto de estudo prévio para a zona do parque das tílias, praça de touros etc.. “O objetivo é planear para o futuro uma intervenção que melhore substancialmente uma zona da cidade que é visitada por centenas de milhares de pessoas anualmente”, conclui.