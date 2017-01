A Associação de Futebol de Santarém divulgou a classificação do Troféu Disciplina.

No setor masculino, 1.º Grupo Desportivo Coruchense 37, Associação Desportiva Fazendense 135 pontos no 4.º e U. Almeirim com 246 no oitavo lugar.

Na 2.ª Divisão, o Benfica do Ribatejo é sétimo com 46 pontos.

No futsal masculino, o Futalmeirim é sexto com 218 pontos e no setor feminino é terceiro.