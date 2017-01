João Trindade atinge final em Idanha-a-Nova

O jovem tenista da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim, João Trindade, atingiu a final do 50º Torneio Juvenil de Idanha-a-Nova em Sub12. O seu irmão, Lourenço Trindade atingiu também o quadro final da competição.

João Trindade venceu os dois encontros da fase de grupos, por 5/3 e 4/2 e 4/0 e 4/1, passando assim o grupo em 1º lugar. Já Lourenço Trindade venceu um encontro por 4/0 e 4/0 e perdeu outro pelo mesmo resultado, passando em 2º lugar do grupo.

No quadro a eliminar, os dois irmãos acabaram por se defrontar na ronda inaugural, com João Trindade a vencer. Na meia-final, João Trindade venceu um tenista da casa, Pedro Rolo, por duplo 4/1, cedendo apenas na final frente ao 1º cabeça-de-série, Guilherme Coelho, do ARC Valongo.

Equipas de Séniores e Veteranos entram a vencer

Este fim-de-semana, dia 14 e 15 de Janeiro, as equipas de Séniores e Veteranos + 35 entraram em competição no Campeonato Regional de Equipas, somando apenas vitórias.

Os Séniores venceram o CLAC do Entroncamento por 4/1, vencendo dois encontros de singulares e dois encontros de pares por intermédio de José Rodrigues, Tomas Evaristo, Gonçalo Andrade/José Rodrigues e Bernardo Nunes/Tomás Evaristo.

A equipa de Veteranos + 35 venceu o Clube Ténis da Golegã por 5/0, vencendo os três encontros de singulares e os dois encontros de pares, através de José Rodrigues, Marco Pinto e Carlos Nunes e em pares por Marco Pinto/José Rodrigues e Gonçalo Andrade/Carlos Nunes.

No próximo Sábado, dia 21 de Janeiro, Almeirim defronta o Cartaxo em Séniores, recebendo no Domingo, dia 22 de Janeiro, Torres Novas em Sub18, de manhã e o CIT Leiria em Sub14, da parte da tarde. Todos os encontros decorrem no Parque Zona Norte, em Almeirim.