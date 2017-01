O evento “Momentos Mamãs e Bebés” chega ao W Shopping

Nos próximos dias 21 e 22 de Janeiro as futuras mamãs que participem no evento poderão usufruir de várias ofertas e experiências únicas!

A Bebé4D, com as ecografias emocionais 3D/4D, é uma das grandes atrações do evento uma vez que possibilita as futuras mães de conhecerem os seus bebés antes de nascerem com oferta de 5 minutos de ecografia emocional 3D/4D, a realizar no momento (a partir das 17 semanas de gestação).

São designadas de emocionais por não terem caráter de diagnóstico! Nas ecografias 4D ao acrescentarmos o fator movimento vemos o que o bebé está a fazer em tempo real (as suas expressões, os seus gestos, os seus movimentos dentro do ventre materno, se estão a sorrir, a bocejar, a abrir os olhos, a chuchar no dedo, a beber o líquido amniótico…).

As mamãs poderão, também, fazer uma sessão fotográfica gratuita (inclui a oferta de uma fotografia digital).

Para completar a oferta às mamãs existirá também uma área de esclarecimento de dúvidas sobre a criopreservação de células estaminais, feito por profissionais especialistas da BebéCord.

Horário

Dias 21 e 22 Janeiro | Das 10h às 19h

Localização

Piso 1 – Espaço Infantil

As mamãs deverão inscrever-se através dos seguintes contactos:

www.mamasebebes.pt/eventos | 926 171 920 | eventos@mamasebebe