Museu de Almeirim duplica número de visitantes em 2016

O Museu Municipal de Almeirim, situado no Centro Coordenador de Transportes, recebeu 3260 visitantes em 2016, o que representa um crescimento de mais de 57% em relação ao ano anterior. Em 2015 o Museu foi visitado por 2075 pessoas.

O Museu Municipal de Almeirim tem privilegiado um público mais jovem e sénior mas o executivo tem apostado em diversas atividades pontuais que tem vindo a atrair mais visitantes ao espaço. Em 2012 o Museu recebeu 425 visitantes, em 2013 recebeu 246 visitantes e em 2014 cresceu para 1134 visitantes.

A formação do Museu de Almeirim foi efetuada através da contribuição das angariações feitas junto dos almeirinenses, a partir da década de 40, de objetos e vários artigos que caracterizassem Almeirim e tudo o que fosse produto da imaginação do homem. É a partir deste material que se cria a exposição do Museu Etnográfico existente durante décadas na Casa do Povo de Almeirim, e que hoje possibilita a realização da mostra de objetos, ligada à concepção de um novo espaço expositivo, adequado às recentes exigências do público frequentador de museus.