Partido Socialista de Almeirim reúne todos os candidatos de 2013

O Partido Socialista de Almeirim vai dar inicio no Sábado, dia 21 de Janeiro, a um conjunto de reuniões com os elementos que integraram as listas para as últimas eleições autárquicas em 2013. Este é o tiro de partida do PS Almeirim para as autárquicas 2017.

Segundo nota da concelhia do Partido Socialista, “as reuniões são abertas a todos os elementos que fizeram parte das nossas lista como efetivos ou suplentes” e têm como objectivo “fazer o balanço e a análise do trabalho dos nossos autarcas, ouvir opiniões, dar informações e debater o futuro do nosso concelho”.

A iniciativa começa em Almeirim, no Sábado, pelas 14h, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim e ao longo da semana vai percorrer todas as freguesias do concelho. Segunda-Feira o encontro decorre nas Fazendas de Almeirim, Terça-Feira, em Benfica do Ribatejo, Quinta-Feira, na Raposa e no dia 30 de Janeiro novamente em Almeirim.

O Partido Socialista de Almeirim conquistou todos os órgãos autárquicos em 2013: a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal e as freguesias de Almeirim, Fazendas de Almeirim, Benfica do Ribatejo e Raposa, convidando todos os candidatos, efectivos ou suplentes, a marcarem presença nestes encontros.

Calendário de reuniões:

Dia 21/01/2017 (Sábado) – 14,00 Horas – Assembleia Municipal e Câmara Municipal – Salão Nobre dos Paços do Concelho

Dia 23/01/2017 (2ª feira ) – 21,00 Horas – Freguesia de Fazendas de Almeirim – Centro Cultural das Fazendas.

Dia 24/01/2017 – (3ª feira) – 21,00 Horas – Freguesia de Benfica do Ribatejo – Sala da Assembleia de Freguesia.

Dia 26/01/2017 – (5ªfeira) – 21,00 Horas – Freguesia de Raposa – Casa da Cultura da Raposa

Dia 30/01/2017 – (2ª feira) – 21,00 Horas – Freguesia de Almeirim – Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Miguel Dias