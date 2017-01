Gelo provoca estragos

As temperaturas baixas provocaram nos últimos dias roturas nos canos e contadores na rede de água e saneamento, um pouco por todo o concelho de Almeirim.

Segundo as Águas do Ribatejo (AR) a formação de gelo nas condutas registou mais de centena e meia de avarias e roturas greves nas últimas 24 horas. Os incidentes obrigaram a suspender o abastecimento e provocaram constrangimentos a dezenas de clientes. As roturas e avarias aconteceram com maior incidência nas zonas rurais. Dezenas de contadores que estavam a céu aberto ficaram destruídos na sequência do fenómeno e estão a ser substituídos gradualmente.

As equipas dos piquetes e das reparações foram reforçadas e foram recrutadas empresas especializadas logo que se avaliou a dimensão do fenómeno. As equipas estão a proceder à reparação nos moldes possíveis dadas as contingências.



A AR prevê repor a normalidade ao longo do fim de semana. Em caso de avaria rotura ou fraca pressão ligue 263 509 400 até às 18h00 e 800 202 040 após as 18h00 e durante o fim de semana.



A ÁGUAS DO RIBATEJO pede desculpa pelos incómodos causados por esta situação e aconselha todos os clientes afetados a sinalizarem as situações junto dos serviços nas unidades de atendimento ou no site www.aguasdoribatejo de modo a proceder à sua reparação e a registar eventuais danos ou prejuízos. Solicita ainda que utilizem as linhas de atendimento apenas para casos urgentes dado o enorme volume de comunicações que se verifica no momento.