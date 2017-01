Fernando Rocha atua este sábado nas Fazendas

O humorista Fernando Rocha vai atuar este sábado, dia 21 de janeiro, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim. O espectáculo do artista nortenho começa pelas 21h30.

Os bilhetes custam 10 euros e estão à venda nos CTT e no local do espetáculo.

Fernando Rocha começou a ser conhecido depois de ganhar o concurso televisivo Ri-te, Ri-te da TVI, mas o seu talento de humorista ressentiu-se sobretudo após a venda do seu primeiro CD, intitulado Portugal a Rir. Grande parte do seu sucesso é devido às suas anedotas que tratam de forma aberta assuntos como o sexo, as raças e etnias ou a biologia mais básica do ser humano.

O humorista fez, também, parte de um programa humorístico transmitido pela SIC denominado de “Levanta-te E Ri”, bem como parte de outro programa de stand-up comedy na Porto Canal de nome “Zumba Na B’jeka”.