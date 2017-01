Miguel Brardo alcança o 5° lugar no Open da Alemanha

Miguel Brardo, atleta da Secção de Taekwondo dos 20 km de Almeirim, alcançou o melhor resultado de sempre do clube no escalão de seniores, no Open da Alemanha que decorre na cidade de Hamburgo.

Apesar de o sorteio não lhe ter sido muito favorável, o atleta só parou nos quartos de final frente ao Turco Yunus Sari, atual 8° do ranking mundial e melhor atleta do German Open, num combate de dificuldade elevadíssima, mas que o Miguel encarou com grande coragem acabando por perder por 8-1. Aquando do combate dos quartos, Miguel Brardo já apresentava desgaste, pois nos oitavos de final, havia defrontado o atleta da seleção do Afeganistão num combate espetacular que venceu por 18-16.

“Parabéns e obrigado pelo excelente resultado para o Taekwondo Almeirinense”, agradece o treinador Jaime Rosário.

Este domingo entram em prova Filipa Bastos e Lucian Procopciuc.