Filipa Bastos conquista quinto lugar em dia de estreia

Filipa Bastos, atleta da secção de Taekwondo dos 20km de Almeirim, conquistou o quinto lugar no Open da Alemanha, no dia de estreia no escalão de seniores femininos de Taekwondo. Lucian Procopciuc também entrou em competição mas acabou afastado por Ramye Drebes, campeão da Europa e campeão mundial 2015.

A atleta Almeirinense ficou isenta na primeira eliminatória, disputou os oitavos de final frente à atleta da selecção italiana, vencendo por 25-5, ou seja um capote segundo as novas regras. Nos quartos de final defrontou a número três da competição e saiu para o 3° round a vencer por 9-2, mas perto do fim a atleta russa conseguiu virar o marcador, acabando por vencer por 13-9.

Para a equipa esta é uma estreia “que permite colocar objectivos mais elevados, apesar da pouca experiência neste escalão”.

Lucian Procopciuc realizou um combate de grande qualidade, terminando em 3-3 no final dos 3 rounds e no ponto de ouro, a vitória caiu para o alemão por atribuição do sistema. Segundo as novas regras, atribui a vitória a quem faz menos faltas durante todo o combate. Lucian fez mais duas faltas que o seu adversário, faltas essas que fazem parte do novo regulamento e que estão a ser utilizadas pela primeira vez em todo o mundo.

A secção de Taekwondo conquista, através de Filipa Bastos e Miguel Brardo, dois quintos lugares no Open da Alemanha, na cidade de Hamburgo entre 21 e 22 de janeiro.