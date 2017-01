Parque Zona Norte das Fazendas já tem último terreno … e árvores são plantadas já este ano

A Câmara Municipal de Almeirim vai construir um parque urbano na freguesia das Fazendas de Almeirim e já aprovou a compra do último terreno para dar o primeiro passo que é o estudo prévio. A ideia é criar um espaço semelhante ao Parque da Zona Norte de Almeirim.

“Após 3 anos de trabalho aprovamos a compra do terreno que faltava para podermos dar início ao estudo prévio daquele que será o futuro Parque Urbano de Fazendas de Almeirim. A Vila de Fazendas tem necessidade de espaços verdes, de jardins. Será um investimento grande, impossível de fazer “amanhã” mas será com toda a certeza um investimento para começar ainda este ano, com a plantação de árvores, indispensáveis a um projeto destes”, destacou Pedro Ribeiro.

O novo Parque vai ficar junto ao Complexo Desportivo Sousa Gomes.