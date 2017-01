Taça do Ribatejo: U. Almeirim e Fazendense apurados

O Fazendense, detentor do Troféu, conseguiu vencer o Coruchense e assegurou passagem na fase de grupos da’Taça do Ribatejo.

Na terceira jornada, o U. Almeirim já apurado ganhou o Glória do Ribatejo por 1-0, já o Benfica do Ribatejo empatou, fora, com a AREPA.

Serie 5 – Apuradas – U. Almeirim e Glória do Ribatejo

U. Almeirim – 1 Bernardo Jorge; Gloria do Ribatejo – 0

Porto Alto – 2 Benfica do Ribatejo – 2

Serie 8 Apuradas – Coruchense e Fazendense

Barrosense – 1 Samora Correia – 1 Nuno Correia;

Fazendense – 2 Bernardo Rama; Marcel; Coruchense – 0