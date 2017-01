Almeirim em 18º no ranking de Negócios, Visitar e Viver

Almeirim ocupa o 18º lugar no ranking, com 58 municípios, da zona do Alentejo, no estudo da Bloom Consulting sobre a qualidade nas áreas de Negócios, Visitar e Viver nos 308 municípios portugueses.

O concelho de Almeirim ocupa o 18º lugar no ranking regional, numa lista de 58 municípios, mantendo assim a mesma posição em relação ao ano de 2015. Nos rankings regionais de Negócios, Visitar e Viver, Alpiarça coloca-se nos lugares 18º, 21º e 14º, respetivamente. É ainda de mencionar que o concelho almeirinense ocupa o 138º lugar no ranking nacional, do qual constam os 308 municípios.

A Bloom Consulting especializa-se na análise e desenvolvimento de estratégias de marca para “País”, “Região” e “Município”. É referenciada por meios internacionais de renome, sendo o seu CEO, José Filipe Torres, reconhecido como um dos três maiores especialistas mundiais em “Country Brand”.

Todos os anos publica o Bloom Consulting Country Brand Ranking, edição Negócios e Turismo, estudo que resulta da interrogação: porque são alguns municípios mais atrativos do que os outros? Este estudo analisa a performance de marca de 225 países e territórios a nível mundial, repartido por vários documentos. Nesses documentos, insere-se a terceira edição do Portugal City Brand Ranking, sobre a performance de marca dos 308 municípios portugueses, no qual classifica a atratividade destes perante diferentes públicos-alvo em várias áreas, sendo as principais Turismo, Negócios e Talento.

Os resultados finais deste ranking não só medem a perceção sobre um município, mas também classificam o desempenho da sua marca de uma forma tangível e realista.

Nenhum município da região do Alentejo, região onde se insere o distrito de Santarém, ocupa lugar no Top 10 nacional. Nesta terceira edição, do Portugal City Branding Ranking, a Região Alentejana continua apenas a conseguir afirmar o município de Évora no Top 25 dos municípios Portugueses, com a agravante de continuar a descer no Ranking Geral, estando agora posicionado na 19ª posição. O distrito de Santarém não coloca nenhum município em qualquer um dos Rankings Nacionais (Negócios, Visitar ou Viver).

Nos Rankings Regionais, o município de Santarém ocupa o 3º lugar, atrás de Évora (1º lugar) e Beja (2º lugar), apresentando o seu melhor resultado na categoria de Viver.

Apesar dos principais municípios terem perdido algumas posições a nível nacional, a média geral de posições da categoria de turismo desta região subiu em relação ao ano passado.