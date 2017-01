GNR de Almeirim apanha duas armas de fogo

O Comando Territorial Santarém da Guarda Nacional Republicana, levou a efeito um conjunto de operações, no distrito de Santarém, durante a semana de 16 a 22 de janeiro, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras.

No concelho de Almeirim, a GNR, apreendeu duas armas de fogo e munições em ações de fiscalização. Em relação à fiscalização rodoviária foram intercetados e detidas uma pessoa por condução sob o efeito de álcool e outra por condução sem habilitação legal.

No distrito de Santarém a GNR contabiliza: 19 detidos em flagrante delito (Oito por condução sob o efeito do álcool; Sete por condução sem habilitação legal; Dois por participação em rixa; Dois por posse ilegal de armas). Em relação a apreensões a guarda contabiliza 70 doses de estupefaciente; Sete armas de fogo e 290 munições.

Na fiscalização rodoviária detetou 751 infrações, destacando-se: 249 por excesso de velocidade; 44 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças; 35 por falta de inspeção periódica obrigatória; 32 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

Na sinistralidade contabilizam-se 83 acidentes registados, destacando-se: Dois mortos; Um ferido grave; 18 feridos leves.

Em fiscalização Geral a GNR passou seis autos de contraordenação por infrações ambientais;