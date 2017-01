Motocross dos 20Kms promove Track Day no Frade de Cima

A secção de Motocross dos 20 kms de Almeirim realiza no próximo dia 19 de fevereiro, um Track Day na pista do Frade de Cima, em Alpiarça. A equipa organizou o dia como preparação da prova regional MX Ribatejo a realizar em junho, na mesma pista.

A organização do Track Day vai disponibilizar uma pista remodelada aos atletas, serviço de bar e entrada livre para o público que queira assistir. A prova tem início pelas 10h00, no terceiro domingo do mês de fevereiro.

Para mais informações deve contactar a página de facebook da Associação 20 km Almeirim – secção Motocross.