Agrupamento de Escolas de Almeirim organiza concurso de fotografia

O Clube de Fotografia e a Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Almeirim estão a promover o 5º concurso de fotografia, com o tema “Prazer de Viajar”. O concurso realiza-se até dia 31 de março e é aberto a todos os alunos do agrupamento.

Este concurso tem como objetivo mostrar e divulgar os valores na área da fotografia e vai conceder prémios como máquina fotográfica, cursos de fotografia, semana de férias, entre outros. São aceites fotos tiradas em formato analógico ou digital e para concorrer ao concurso devem entregar quatro fotos em suporte digital.

A restante comunidade escolar, que não se inclui dentro do regulamento do concurso, terá a oportunidade de expor as suas fotografias no Agrupamento, mas não concorrem a qualquer prémio.

Para saber mais contacte fatima.condeco@ae-almeirim.pt