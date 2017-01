Almeirim invencível no Campeonato Regional de Equipas

A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim teve um mês de janeiro invencível no que toca aos Campeonatos Regionais de Equipas da Associação de Ténis de Leiria. Cinco encontros ditaram cinco vitórias para a equipa de ténis almeirinense.

No fim-de-semana de 21 e 22 de Janeiro, em Séniores a equipa de Almeirim venceu o Ateneu Artístico Cartaxense por 4-1, para no Domingo repetir o mesmo resultado frente ao Clube Ténis de Torres Novas, em Sub18.

Em Sub14, frente ao CIT Leiria, a Associação 20kms de Almeirim conseguiu uma suada vitória por 3-2, obtida apenas no Super Tie-Break do par decisivo.

Com estes três encontros, o Ténis Almeirim encerra o mês de Janeiro apenas com vitórias, batendo várias equipas com objectivos superiores nos respectivos campeonatos.

A equipa de ténis de Almeirim aproveitou bem o factor casa, não tendo sido derrotada em nenhum dos encontros disputados nos court’s do Parque da Zona Norte.

Os Campeonatos Regionais de Equipas regressam a Almeirim no Domingo, dia 5 de Fevereiro, mas antes, dia 4, a equipa de séniores encerra a primeira fase num encontro frente ao Ténis Clube de Tomar.