Almeirinenses distinguidos pela Federação de Triatlo

A Festa do Triatlo trouxe com ela a homenagem aos vencedores de todas as competições nacionais realizadas no ano de 2016. Este evento realizou-se dia 22 de janeiro, na Vila da Chamusca, num local bem central e que tão bem tem recebido a comunidade triatlética nos últimos anos.

O almeirinense Afonso do Canto recebeu o prémio correspondente ao 3° lugar que conquistou no Campeonato Nacional de Triatlo.

Leonardo Aniceto também foi distinguido depois de vencer o Grupo de Idades 18-19 em Duatlo e foi 3°, no mesmo Grupo de Idades, em Triatlo.