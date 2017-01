Na 10.ª jornada do Campeonato Distrital do Inatel, a equipa de Paço dos Negros conseguiu somar a oitava vitória ao bater, em fora, o Vilanovense por 3-0.

Com este resultado o Paço dos Negros está destacado no primeiro lugar da série D com 26 pontos, já o Marianos é penúltimo com apenas 10.