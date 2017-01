Agrupamento Escolar de Fazendas de Almeirim no top 10 da utilização da Escola Virtual

O Agrupamento Escolar de Fazendas de Almeirim classificou-se em 8º lugar no Ranking Nacional na utilização da Escola Virtual, por parte dos Professores. Esta classificação refere-se ao primeiro período do ano letivo 2016/2017.

O Projeto de Educação Tecnológica para o Século XXI “PET21”, implementado em Almeirim desde 2007, para além de outras vertentes, tem vindo a apostar na “Escola Virtual” como ferramenta de comunicação e aprendizagem colaborativa nas práticas pedagógicas, sendo oferecido a todos os alunos do 1º ciclo do Concelho e por essa via a todos os docentes de todos os níveis de ensino.

Para promover a utilização da Escola Virtual e motivar os docentes e alunos que mais apostam na integração destas ferramentas, é publicado pela Porto Editora, em cada período letivo, um top de utilização.

O executivo da Câmara Municipal de Almeirim realça que “para além deste excelente resultado a nível nacional as nossas escolas estão no 2º lugar em termos de ensino público” e que estes e outros resultados é o “que nos motivam a continuar a apostar nestas tecnologias de informação”, conclui.