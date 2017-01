Daniel Bragança segue exemplo de João Mário, Bruma e companhia

Daniel Bragança ao jornal Record

Daniel Bragança foi o jogador mais utilizado pelo treinador dos juniores do Sporting, Tiago Fernandes. O médio português esteve presente em 20 dos 22 jogos do campeonato onde os leões fizeram história na primeira fase da prova.

“Sentimo-nos orgulhosos pelo que fizemos até agora. Sabemos que não é fácil só ter um empate em 22 jogos. É fruto de muito trabalho o que fizemos. Há muita qualidade neste plantel e há muita luta por um lugar no onze, o que nos faz andar para a frente. Por isso é que se calhar somos melhor do que os adversários porque foi o que mostrámos até agora. Somos unidos, há boa disposição. Damo-nos todos muito bem uns com os outros. Isso ajuda a obter resultados”, reiterou a Record.

Esgaio, João Mário, Bruma, Carlos Mané ou Tobias Figueiredo foram alguns dos últimos campeões de juniores no Sporting, já na época 2011/12. O jovem futebolista de 17 anos, campeão de juvenis em maio último pelos leões, quer seguir as pisadas dos agora ‘graúdos’ que se fizeram jogadores em Alcochete.

“Vejo-os como exemplo da formação. Foco-me no trabalho que eles fizeram aqui. É bom para nós e para eles, sermos reconhecidos”, sintetiza.

Com Record