Fernando Rocha animou Centro Cultural de Fazendas de Almeirim

Fernando Rocha marcou presença no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim no sábado, dia 21 de janeiro. O espetáculo teve início às 21h30 e contou com sala cheia.

Durante cerca de duas horas Fernando Rocha entreteu o público com as suas piadas e anedotas, num espetáculo “com bolinha vermelha”. O público mostrou-se divertido com as piadas do “Rocha” que foram das mulheres até às das conhecidas personagens do comediante como o “Tibúrcio”.

No final do espetáculo Fernando Rocha dispensou algum tempo aos fãs que quiseram tirar a famosa “selfie”, enquanto esperava que o seu carro fosse colocado em cima do reboque para seguir em direção ao Porto, devido a uma avaria.