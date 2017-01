Tigres domina convocatória da seleção

O seleccionador ribatejano, Miguel Cunha, realizou no passado domingo o primeiro treino em Sub-13 de hóquei em patins

Para além deste treino está agendado outro, para o próximo fim de semana, com o seleccionador do Ribatejo a aproveitar para começar a ver jogadores com vista não só a compromissos da Selecção do Ribatejo neste escalão já esta época, como também para alicerçar a Selecção de Sub-15 a médio prazo.

O HC Os Tigres foi o clube mais representativo com seis jogadores e esses jogadores deverão mesmo estar na próxima sessão de trabalho.

José Dias (GR), José Latas, Rafael Leão, João Salvador, Alexandre Costa e Gaspar Saraiva são os jovens atletas convocados.

