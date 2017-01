Almeirinense dá início a cobertura exaustiva das eleições autárquicas

O jornal O Almeirinense dá início, esta quinta-feira, a uma cobertura exaustiva das eleições autárquicas deste ano. Na edição de 15 de janeiro foi já possível ler na edição impressa alguns dos destaques mais recentes sobre a politica local mas a partir de hoje essa atualidade passa a estar disponível diariamente em www.almeirim2017.com.

Este ano o projeto Almeirim 2017 junta-se ao jornal O Almeirinense para fazer chegar até si toda a informação sobre o ato eleitoral que se vai realizar em setembro ou outubro deste ano.

Quinzenalmente poderá também ler na edição impressa alguns dos melhores artigos e as mais recentes novidades, que pode acompanhar agora a toda a hora em www.almeirim2017.com. O Almeirim 2017 apresentará ao longo dos próximos dias a equipa de cronistas que mensalmente participarão no debate sobre as eleições deste ano e que se juntam assim à opinião quinzenal publicada no “Da esquerda à direita”, no jornal O Almeirinense.