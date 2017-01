Elias Rodrigues eleito presidente do Centro Cultural Regional de Santarém

Elias Cachado Rodrigues é o novo presidente da direção do Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS) para o mandato 2017 – 2020.

Lurdes Asseiro é a nova presidente da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal é presidido por Arnaldo Vasques.

Em nota à comunicação social, a nova direção do CCRS afirma que “pretende prosseguir o trabalho iniciado pela anterior equipa, nomeadamente no que diz respeito à reabilitação do edifício-sede, bem como na aposta numa programação mais abrangente, procurando sempre a qualidade”.