O sorteio dos oitavos de final da Taça do Ribatejo realizou-se esta quarta feira, dia 25 de janeiro, no auditório Rui Manhoso na sede da Associação de Futebol de Santarém. As equipas do concelho de Almeirim ficaram assim a conhecer os seus adversários para esta ronda da Taça.

O União de Almeirim vai-se deslocar a Abrantes para enfrentar o União Desportiva Abrantina. O campeão em título desloca-se ao terreno do Amiense.