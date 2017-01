Elementos da FEB de Almeirim enviados para o Chile para combater incêndios

Nove elementos da Força Especial de Bombeiros (FEB), da unidade que está sediada na cidade de Almeirim, foram enviados numa missão para o Chile para combater a vaga de incêndios que atinge aquele país. O embarque dos elementos da FEB foi efetuado esta sexta-feira, pelas 12h15, no Aeroporto humberto Delgado.

O Governo de Portugal acedeu ao pedido de ajuda internacional efectuado nas últimas horas pelo Governo do Chile e vai enviar de imediato um contingente composto por 52 elementos da Força Especial de Bombeiros.

Desde dezembro de 2016 que o Chile enfrenta a pior vaga de incêndios florestais da sua história e da qual resultaram já várias mortes, mais de 100 pessoas retiradas das suas habitações e danos consideráveis no edificado, sendo as regiões de Valparaiso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobio, La Araucania e Los Lagos as mais afetadas.

O estado de emergência no Chile foi já acionado em várias regiões.