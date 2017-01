NERSANT explica alterações fiscais para as empresas

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, organiza em parceria com a PwC, no próximo dia 14 de fevereiro, um seminário sobre o Orçamento de Estado 2017, que pretende dar a conhecer as principais alterações fiscais decorrentes da aprovação do Orçamento de Estado 2017 e suas implicações no cumprimento das obrigações fiscais dos agentes económicos.