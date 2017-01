Futalmeirim com sete atletas na seleção

O reino da Seleção Distrital Futsal Feminino Sub-17, a realizar no dia 31 de janeiro no Pavilhão Desportivo Municipal de Benfica do Ribatejo vai contar com sete atletas do Futalmeirim.

Alexandra Militão, Elza Fulgencio, Filipa Vieira, Sofia Gonçalves, Ana Silva, Erica Lopes e Liliana Rodrigues estão entre as atletas escolhidas para a sessão de trabalho.

Esta convocatória tem por finalidade a formação da Seleção Distrital Futsal Feminino Sub-17, com vista à participação no Torneio Interassociações, que se realiza entre 24 a 28 de fevereiro de 2017, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol.