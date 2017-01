Fazendense perde com o líder. União de Almeirim e Benfica do Ribatejo empatam

Os clubes do concelho de Almeirim não conseguiram vitórias na 17ª jornada do Campeonato Distrital de Futebol, da A.F. Santarém. O Fazendense perdeu em casa com o líder Coruchense e o União de Almeirim foi à Ribeira de Santarém empatar com os Empregados do Comércio.

O União de Almeirim defrontou os Empregados do Comércio mas não foi além de um empate a zero no sintético da Ribeira, em Santarém. O Fazendense perdeu por 3-1 naquela que é a segunda derrota em casa esta temporada, o golo da equipa de Fazendas de Almeirim foi apontado por Marcel.

O Fazendense e o União de Almeirim seguem com os mesmos 25 pontos na tabela classificativa, na oitava e nona posição respetivamente.

O Benfica do Ribatejo que milita na 2ª divisão do Campeonato Distrital de Santarém não foi além de um empate a uma bola, frente ao Glória. O Clube de Futebol de Benfica do Ribatejo segue na quarta posição da tabela com 22 pontos.