Lançamento do livro “Naquele Lugar” de Bruna Florêncio (fotos)

O lançamento do livro de Bruna Florêncio – “Naquele Lugar” realizou-se este sábado, dia 28, com enchente na Biblioteca Marquesa do Cadaval, em Almeirim.

Bruna Florêncio, natural de Benfica do Ribatejo, tem apenas 14 anos e começou a escrever com apenas 10 anos e no próximo dia 28 de janeiro, na Biblioteca de Almeirim, apresenta o primeiro livro com o nome “Naquele Lugar”, tornando-se a mais jovem escritora do concelho.

A apresentação teve como oradores Ana Patrícia (familiar), Pedro Ribeiro e Margarida Madureira (professora da escola primária).