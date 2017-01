Rita Guerra fratura pé antes do concerto mas deliciou almeirinenses

A cantora Rita Guerra fez uma fractura no tornozelo direito durante os últimos ensaios para o concerto que deu em Almeirim, no sábado, dia 28.

O espectáculo esgotou alguns dias antes do concerto e Rita Guerra não quis defraudar as espetativas, atuando mesmo com a fractura.

“Hoje para além de um excelente espectáculo num Cine Teatro esgotado, tenho de registar a atitude de uma grande profissional. Rita Guerra tocou e cantou durante hora e meia com uma fractura num pé. Um exemplo de dedicação ao público e à profissão. As melhoras e obrigado por uma noite fantástica”, destacou Pedro Ribeiro.

No final do concerto Rita Guerra seguiu para o Hospital.