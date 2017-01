20 km conquista dois títulos regionais

Numa organização em parceria com a Associação de Leiria realizaram-se em Pombal os Campeonatos de Santarém em Pista Coberta.

Estiveram presentes mais de oitenta atletas, num fim de semana onde os atletas tiveram de optar entre o nacional de juniores e os Campeonatos de Santarém.

Nestes campeonatos foi batido o recorde regional de juniores e de sub 23 na prova de 800 m femininos.

Os campeões regionais 2017 em pista coberta foram:

Altura Fem.

Catarina Nunes A20KM Almeirim 1.50

Vara Fem.

Catarina Oliveira A20KM Almeirim 2.45

No próximo fim de semana realiza-se uma jornada dupla no sábado em Fátima no Estádio Municipal o Campeonato Regional de Lançamentos Longos no domingo nas Mouricas o Campeonato Regional de Corta Mato Longo.