Campeão de Inverno almoça em Almeirim

O Moreirense venceu o SC Braga por 1-0 na final da Taça da Liga e venceu o troféu pela primeira vez. A caminho do Minho a equipa faz uma paragem na Capital da Sopa da Pedra para almoçar.

O local escolhido pela formação de Moreira de Cónegos é o restaurante O Forno, em Almeirim. A equipa minhota é o quarto clube a vencer este troféu que existe desde 2017/2018.

Na final disputada no Estádio do Algarve, os comandados de Augusto Inácio bateram os ´guerreiros` do Minho por 1-0, golo marcado por Cauê no final da primeira parte, na transformação de uma grande penalidade.

Depois de ter eliminado o Benfica nas meias-finais e o FC Porto na fase de grupos, a equipa de Moreira de Cónegos volta a surpreender e levanta o troféu, sagrando-se campeão de inverno em Portugal.