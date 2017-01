III Trail de Almeirim promove treino solidário

Em todas as edições do Trail de Almeirim, a organização gosta de promover o evento e a modalidade num treino convívio aberto a todos os atletas e caminheiros que queiram ter uma noção do que os espera na prova. No dia 12 de fevereiro todos os caminhos vão dar aos trilhos da serra, em Fazendas de Almeirim.

O treino divide-se em duas distâncias, Trail Curto de 15km e uma caminhada de 8km. Os participantes terão um ponto de água a meio do percurso para ambas as distâncias, pelo que o restante (alimentação se necessária) é a cargo de cada atleta. Tal como o equipamento necessário, são aconselhados o uso de ténis apropriados e roupa adequada à prática desportiva.

O treino convívio terá ainda uma parte solidária, em que a organização, pede que cada atleta traga um bem alimentar para que o mesmo seja doado a uma instituição de cariz solidário à escolha da organização.

Foto: Hugo Lourenço