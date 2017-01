Almeirim com chuva até ao próximo fim de semana

A chuva vai continuar a afetar Portugal continental pelo menos até ao próximo domingo, dia 5 de fevereiro, mas as temperaturas mínimas e máximas vão manter-se, segundo os dados do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Em Almeirim a precipitação vai ser mais intensa esta terça-feira, e, apesar de amanhã dia 1, haver uma melhoria, nos dias 2 e 3 haverá novo agravamento com chuva forte, situação que se repete em todo o país.

De acordo com o IPMA, a semana vai ser pontuada por dias de chuva fraca e outros com precipitação forte e persistente. Estas condições climatéricas irão manter-se até domingo, que serão sempre mais significativas nas regiões do norte e centro. Por outro lado, chuva traz um ar marítimo mais quente e húmido que vem do Oceano Atlântico, o que torna as temperaturas amenas.

Em Almeirim as temperaturas mínimas vão rondar entre os 9 e os 13 graus Celsius e as máximas entre os 14 e os 18 graus.