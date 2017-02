Almeirim agora está mais perto de Lisboa

Algumas alterações de melhoria para os utentes do serviço da Rodoviária foram introduzidas a partir de ontem, dia 1 de fevereiro, pela Rodoviária do Tejo.

A estas condições ainda foram adicionadas vantagens tais como: descontos nos passes normais e combinados e descontos nos bilhetes de ida e volta.

Aumento de oferta: Ligações diretas entre Almeirim/Lisboa/Almeirim (sem transbordo) ;

a) Viagens diretas Almeirim/Lisboa, durante o período da manha;

b) Viagens diretas Lisboa/Almeirim, no período do final do dia;

c) Reforço de carreiras interurbanas Santarém/Almeirim e Almeirim/Santarém, que permite transbordo em todos os horários de partida e chegada da Rápida Laranja a Santarém.

Desconto nos Passes: Normal e Combinado (c/ acesso à Carris e Metropolitano de Lisboa) ;

a) Passe Normal passa de 160,50 € para 139,00 €;

b) Passe Combinada passa de 183,00 € para 159,00 €;

c) O Passe Combinado, dá acesso direto ao Metropolitano de Lisboa e Carris, com o mesmo Passe válido para as carreiras Rodoviária do Tejo.