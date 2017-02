Gentes de Almeirim apresenta novo trabalho discográfico no Cine Teatro de Almeirim

As Gentes de Almeirim, associação cultural e etnográfica, irá promover mais um encontro intitulado “Serão de Tradições” no próximo dia 11 de fevereiro de 2017, pelas 21h30 no Cine Teatro de Almeirim.

No Serão de Tradições os grupos participantes, Rancho Típico de São Mamede de Infesta, Douro Litoral e o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo. O grupo anfitrião apresentará diversos quadros etnográficos de modo a recordar os tempos passados que identificavam uma comunidade da qual ainda surgem algumas reminiscências do passado que não querem que o tempo as apague.

No início do Serão será apresentado o novo trabalho discográfico das Gentes de Almeirim, o novo CD intitulado “Gentes de Almeirim – Gente que trabalha e canta”. Um verdadeiro documento dos momentos de lazer e de trabalho de uma comunidade no primeiro quartel do século XX. Um registo bem representativo da comunidade almeirante.

Este evento também se torna não só um encontro de tradições com mas também um encontro de amigos unidos pelo gosto da tradição preservando as suas memórias e apresentando-as aos outros.

O Encontro conta com a colaboração e apoio da Câmara Municipal de Almeirim, Junta de Freguesia de Almeirim, Federação do Folclore Português, Jornal Folclore e a Rádio do Folclore Português

As Gentes de Almeirim contam com a presença de todos e apoio a esta associação que embora seja ainda muito nova já se tornou uma verdadeira embaixatriz da tradição Almeirante por esse país fora.