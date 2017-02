Mês dos Profissionais assinalado pelo Rotary Club de Almeirim

Integrado no programa de celebração do mês dos Profissionais, o Rotary Club de Almeirim promoveu na sua sede uma reunião aberta sobre o funcionamento do Programa Integrado de Educação e Formação que decorre no Agrupamento de Escolas de Almeirim.

Para informações sobre o PIEF – programa que tem como objectivo favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória aos alunos que apresentem um atraso no percurso escolar superior a três anos – foram convidadas as Patrícia Jarego (Psicóloga e Técnica de Intervenção Local) e Paula Felgueiras (Licenciada em Especialização de Design de Equipamento e Professora no PIEF) que além de apresentarem a sua vivência e as linhas mestras dum programa orientado numa dupla vertente escolar e de formação vocacional que visa a reinserção escolar dos jovens ou a construção de percursos alternativos de educação e formação, se fizeram acompanhar de três jovens que dele beneficiam ou beneficiaram para partilharem as respectivas experiências.

No seu conjunto professores e alunos deixaram um testemunho importante e uma imagem muito positiva das expectativas que legitimamente devem acompanhar e acarinhar este programa.

A natureza do tema, um problema de ordem educativa com profundas implicações na sociedade, despertaram interesse suficiente para entre a plateia se encontrarem o Presidente do Executivo Camarário, Pedro Ribeiro, a vereadora da Educação, Drª Maria Emília Moreira, empresários ou responsáveis de algumas empresas locais que têm colaborado no projecto, professores, com destaque para o José Carreira, Director do Agrupamento de Escolas de Almeirim, e juristas, como o Juiz de Direito, António Gaspar, e o Santana-Maia Leonardo, que terminada a apresentação prestaram o seu contributo no enquadramento pedagógico e social do PIEF.

Em resumo, para os muitos assistentes ficou além duma salutar troca de experiências um claro sentimento de compreensão para a realidade educativa local e algumas pistas sobre o muito que ainda se pode fazer no capítulo da Educação em Portugal.