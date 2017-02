Almeirinense no top 10 em concurso internacional de fotografia

João Vasco Borges é um dos dez finalistas no concurso internacional anual de fotografia da Revista americana Smithsonian. O almeirinense participou na categoria “Pessoas” e presenteou o jurí com a foto “Step by Step”, numa velha fábrica de sapateiros com dois trabalhadores, um deles é uma jovem que está num trabalho normalmente feito por homens mais velhos.

48 mil pessoas participaram no 14th Annual SMITHSONIAN.COM Photo Contest que se realizou entre 22 de março e 30 de novembro de 2016. O concurso é dividido em cinco categorias: O mundo natural, a cultura norte-americana, imagens alteradas, curso e pessoa. Cada um deles representa temas de especial interesse para a revista.

O Smithsonian Institution, é um centro educacional nacional da América administrado pelo governo dos Estados Unidos, conta com 19 museus, 9 centros de pesquisa e mais de 180 afiliados em todo o mundo.

Pode ver a foto a concurso aqui.