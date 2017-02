“Hora do Conto” chega às escolas

A Câmara Municipal de Almeirim proporciona a todos os jovens do concelho, dos jardins-de-infância e do 1º ciclo, do ensino oficial e particular, através da “Hora do Conto” momentos de lazer mas sempre com o objetivo pedagógico de incentivo à leitura. Estas sessões decorrem na Biblioteca Municipal Marquesa do Cadaval e no Pólo de Fazendas de Almeirim. Muitas destes contos fazem parte do Plano Nacional de Leitura. Esta é uma iniciativa realizada por técnicos da autarquia que para além da leitura promove ainda ateliês de expressões.

Estamos convencidos que estas e outras atividades são fundamentais na formação dos nossos jovens. No total são cerca de 80 sessões que corresponde a um universo de aproximadamente 1600 alunos.