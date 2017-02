O Rhefugios Bar organiza, este sábado, dia 4 de fevereiro a festa de apresentação do projecto “Cocktails & Dreams”.

Este é um projecto que pretende levar a todo o tipo de eventos a magia e sedução através de bebidas preparadas com profissionalismo, alegria e qualidade acima da média.

“Deixe-se contagiar por Cocktails ,Dreams e muita alegria na primeira festa do ano no seu bar …. Juntos criamos momentos”, escreveu o empresário Hilário David, proprietário do famoso bar almeirinense.