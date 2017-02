“Novo” Centro de saúde de Fazendas quase a abrir

As obras de requalificação da extensão de saúde de Fazendas de Almeirim já se encontram na fase final. “Estou certo que no próximo mês podemos reabrir este espaço com condições completamente diferentes para utentes e trabalhadores. Um esforço da autarquia que vale a pena”, declara Pedro Ribeiro.

O Presidente da Câmara tem apostado na requalificação destes equipamentos e prometeu mesmo não parar por Benfica do Ribatejo ou Raposa. Os utentes de Fazendas de Almeirim estão a utilizar o espaço que no Centro de Saúde de Almeirim era disponibilizado aos utentes de Benfica, durante as obras na freguesia.

Depois deve seguir-se Marianos.

Em fevereiro do ano passado, a Extensão de Saúde da freguesia da Raposa reabriu ao público com consultas realizadas uma manhã por semana.