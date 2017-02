Remepral comemora 40 anos em 2017

A Remepral é uma oficina virada para a retificação mecânica de precisão e está sediada em Almeirim desde 1977. Nesta curta entrevista falam-nos dos desafios e dificuldades encontradas ao longo deste caminho.

Vão fazer 40 anos de existência em 2017. Qual a fórmula para resistir ao tempo e às mudanças?

Só com muito esforço e dedicação. O mercado está em permanente mutação e evolução e nós tivemos de tomar decisões muito difíceis para nos adaptarmos o mais possível, não descurando a gestão de custos que está sempre presente. Também já estamos a pensar no futuro, tentando ao máximo atualizarmo-nos e investindo, por forma a que, quando as mudanças surgirem, mais ou menos estarmos preparados para dar uma resposta eficaz e eficiente.

Porquê da mudança para a zona industrial?

Tratou-se de um investimento de oportunidade. Melhorámos as instalações na sua dimensão, qualidade de trabalho e recursos atuais e futuros.

Que serviços podemos encontrar na Remepral?

A Remepral, como o nome indica, é e será sempre uma empresa virada para a retificação mecânica de precisão, com possibilidade de expansão para outros serviços mediante as exigências do mercado. Neste momento, oferecemos como principais serviços, as soldaduras em alumínio e ferro, retificações de blocos e cabeças de motores de combustão, produção e comercialização de peças de reposição e comercialização de motores retificados.

A vossa área da mecânica é muito específica. De há 40 anos para cá sentem muitas alterações?

Sim, como já disse anteriormente, as mudanças existem sempre, até porque a evolução das técnicas e da tecnologia estão sempre a acontecer devido às exigências do mercado.

Sentem que a crise já passou?

Não passou e julgo que não vai passar tão depressa, até porque nós, portugueses, temos uma dívida brutal para pagar. De qualquer maneira, acho que vamos passar, como até aqui, por altos e baixos. A Remepral, neste momento, não tem dívidas e já está a programar o futuro, por forma a estar na linha da frente.

Horário:

De segunda a sexta-feira, das 8h30m às 13h e das 14h às 17h30m

Sábado: Das 8h30m às 13h, ou pelos contactos em cima

Contactos: Zona Industrial de Almeirim, Lote 77 B – ALMEIRIM

Tel.: 243 592 704 / Tlm.: 910 964 638