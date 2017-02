Taça do Ribatejo: Campeão em título Fazendense derrotado. União de Almeirim apura-se para os quartos

O Fazendense, campeão em título da Taça do Ribatejo, foi derrotado no oitavos de final da Taça do Ribatejo. O União de Almeirim conseguiu apurar-se para os quartos de final da prova.

O Fazendense deslocou-se ao reduto do Amiense e sofreu uma pesada derrota por 3-0 e foi eliminado da prova que conquistou na passada época desportiva.

O União de Almeirim deslocou-se até Abrantes e venceu a UD Abrantina por 2-0, com o primeiro golo apontado por Tiago Capeto e o segundo por Bruno Conduto.

Estão apuradas para os quartos de final, que se realizam no dia 26 de março, o União de Almeirim; Ouriense; Torres Novas; Amiense; Coruchense; Cartaxo; Mação e o U. Santarém. O sorteio tem lugar na sede da Associação de Futebol de Santarém no próximo dia 8 de março.