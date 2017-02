Adega de Almeirim confirma presença em eventos internacionais

Este ano a Adega de Almeirim estará presente em feiras no âmbito internacional, começando com presença confirmada em três eventos nos próximos meses, sendo que, dois são no estrangeiro e outro em Lisboa.

Em Fevereiro, entre 6 a 10, estará em Moscovo, Rússia na PRODEXPO, a maior exposição anual especializada na Rússia e Europa Oriental e no dia 14 estará também presente em St. Petersburg.

No próximo mês, março, entre 6 e 8, marca presença na SISAB. Uma grande plataforma de negócios para o setor de alimentos e bebidas, que acontece anualmente em Portugal e reúne cerca de 400 empresas, que mostram a um público profissional seus últimos lançamentos em produtos e serviços.

Brevemente com mais novidades para si. Visite o website da adega em www.adegaalmeirim.pt