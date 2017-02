Festa na Calha do Grou com música e facadas à mistura

Dois grupos rivais da zona de Setúbal envolveram numa briga, este fim de semana, numa festa na Calha do Grou no Monte da Vinha. Duas pessoas ficaram mesmo feridas com gravidade, em sequência de golpes desferidos com facas.

As vitimas foram transportadas, pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim, para o Hospital Distrital de Santarém.

A GNR de Almeirim identificou três suspeitos já na área geográfica da Chamusca.

Numa das últimas festas realizadas na Calha, no verão de 2016, a GNR de Almeirim tinha detido cinco indivíduos no âmbito de uma operação na Calha do Grou. Os militares da GNR depois de fazerem revistas a viaturas detiveram quatro pessoas pelo crime de tráfico de droga, um por crime de álcool e ainda instaurou 17 contra-ordenações por posse de droga.