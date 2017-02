A Movalmeirim formalizou novas parcerias e todos os comerciantes e empresários que pretendam obter um desconto nos serviços prestados da COSMETRAB – Higiene e Saúde no Trabalho (Rua Quinta de Santo Amaro, Bloco A 2 1º Dto em Vila Franca de Xira – contacto: Sr. César 263 270450) e S.O.S – Centro de Saúde Ocupacional Sorraia, (Largo de S. Pedro, nº 9 1º em Coruche – Contacto: D. Patricia 243660030), entrem em contacto com a MovAlmeirim, através dos contactos 934 485 991 ou o email: geral@movalmeirim.pt

A parceria que até ao momento havia com a SeguriHigiene do Grupo Viva Mais, sito na Av. do Brasil, 7 – B, em Lisboa deixará de estar em vigor.